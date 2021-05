Regional 24/05/2021 19:09 Greyce Lima | Secom-MT Força Tática prende suspeitos com revólver carregado e fuzil Airsoft em Sinop Policiais da Força Tática prenderam dois homens ( idade não informada) com fuzil Airsolf, um revólver Taurus e oito munições, no domingo (23), em Sinop. A Polícia Militar constatou que um dos suspeitos detidos estava foragido da justiça. Durante patrulhamento tático, os policiais avistaram os dois homens em atitude suspeita em frente a uma residência na Avenida Barra do Garças, no bairro Jardim Araguaia. A dupla ao perceber a aproximação dos policiais tentou fugir para dentro da casa, mas a PM conseguiu abordar os suspeitos. Na checagem policial, a Força Tática identificou que um dos suspeitos estava com uma mandado de prisão em aberto. Com o mesmo homem, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38 com oito munições. Na casa onde os suspeitos tentaram se esconder , os policiais apreenderam um fuzil Airsolft. Os dois homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes.

A coorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

