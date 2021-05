Regional 25/05/2021 04:41 G1 PA PRF do Pará apreende madeira transportada de Nova Bandeirantes (MT) para Euclides da Cunha (BA) O condutor do caminhão apresentou os documentos de nota fiscal e guia florestal inválidos. Foto: Polícia Rodoviária Federal Cerca de 50m³ de madeira serrada transportada ilegalmente foi apreendida no município de Santa Maria do Pará, nordeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 102 da BR-316, agentes abordaram um veículo que transportava 51,21m³ de madeira. Segundo o motorista, a carga estava sendo transportava do município de Nova Bandeirantes (MT) para o município de Euclides da Cunha (BA). A equipe solicitou a documentação da carga e o condutor apresentou a nota fiscal eletrônica e a guia florestal. Os agentes verificaram a nota fiscal apresentada e constataram que não havia registro de passagem em nenhuma unidade fiscal do Mato Grosso. A guia florestal também não possuía assinatura do suposto emitente. As documentações apresentadas foram consideradas inválidas pelos agentes. Ao ser questionado, segundo a PRF, o condutor não soube informar a origem da madeira e nem o trajeto desenvolvido no Mato Grosso. O condutor foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Santa Maria por porte de documento inválido e crime ambiental. O veiculo e a carga foram encaminhados para o órgão ambiental para aplicação das medidas administrativas cabíveis.

