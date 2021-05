Regional 26/05/2021 15:43 Prefeituras de Sinop e Campo Novo do Parecis autorizam volta às aulas presenciais Pelo menos duas prefeituras mato-grossenses autorizaram a volta das aulas presenciais nas redes municipais. É o caso de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) e Campo Novo do Parecis (396 km a noroeste). Apesar do retorno, as prefeituras afirmam que todas as normas de biossegurança são cumpridas. Em Sinop já são 30 unidades escolares - entre creches e escolas, que retomaram as atividades. O retorno foi realizado de forma gradual, com unidades sendo reabertas a cada semana. Entre as limitações nessa nova fase está a ocupação de 50% da capacidade da escola, uso obrigatório de máscara e higienização dos móveis e mãos com álcool 70%. Na segunda-feira (31), mais 6 unidades retomam as aulas presenciais. Já as atividades para as crianças de até 3 anos continuam de forma on-line, como medida de prevenção. Já em Campo Novo do Parecis a retomada ocorreu na segunda-feira (24), após um ano apenas com atividades virtuais. Segundo o prefeito Rafael Machado esse processo de retorno ocorre de forma segura e com todas as medidas de biossegurança. "O coração enche de esperança em ao ver isso. Não vivemos um momento fácil, mas não podemos também deixar de viver, temos que nos adaptar a essa nova realidade, e o importante é esse contato das crianças com outras crianças, isso marca nossa infância", afirmou o prefeito. (Com informações da assessoria)

