Regional 26/05/2021 16:45 TOP NEWS Centenas de peixes são encontrados mortos no Rio Aripuanã Vários ribeirinhos que vivem da pesca estão com medo de pescar e consumir os peixes do rio após o ocorrido e cobram providencias o mais rápido possível no município. Uma cena incomum chamou a atenção de moradores de Aripuanã nessa semana. Centenas de peixes mortos são encontrados desde domingo (23) em diversos pontos do Rio Aripuanã. Os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sematic), trabalharam no local fazendo a coleta de materiais e acompanhando a situação, para encaminhar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA). Uma enorme quantidade de peixes foi avistada na margem do rio, entre o Porto do Japonês e o Pouco Milagroso, percurso de 10 km de um ponto ao outro. Além dos peixes também foi encontrado um filhote de onça-pintada boiando na localidade. Não é descartada a hipótese de que algum tipo de produto químico tenha sido despejado no rio causando a morte desses animais. Vários ribeirinhos que vivem da pesca estão com medo de pescar e consumir os peixes do rio após o ocorrido e cobram providencias o mais rápido possível no município. A reportagem entrou em contato com unidade da SEMA de Juína que informou que já foi oficializado a central de Cuiabá, para que possam mandar uma equipe de fiscais do órgão, com auxilio de peritos para que possam apontar a causa da morte desses animais.

