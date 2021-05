Regional 27/05/2021 06:01 Sema-MT vistoria Rio Aripuanã após denúncia de mortandade de peixes Amostras de água coletadas serão analisadas pelo Laboratório de Monitoramento Ambiental da Sema A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou nesta quarta-feira (26.05) a fiscalização da qualidade da água do Rio Aripuanã, após denúncia de morte incomum de peixes na região. Foram identificados peixes mortos a cerca de 10 quilômetros de distância do perímetro urbano da cidade de Aripuanã (1.203 km distante de Cuiabá). Foram coletadas amostras de água que serão analisadas pelo Laboratório de Monitoramento Ambiental da Sema, com o objetivo de identificar alterações na qualidade da água que possam explicar a mortandade de peixes. Em parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi realizado o sobrevoo da região para identificar a região exata onde ocorreu a incidência dos peixes. A inspeção também foi realizada por meio fluvial, de barco, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do município. Toda a margem do rio em que foram identificados peixes mortos foi percorrida a pé pelos técnicos para coleta de amostras. Não foi possível identificar ponto de lançamento de água ou qualquer resíduo nas margens vistoriadas. O superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços, Valmi Lima, que esteve na operação, afirma que ainda não é possível estabelecer uma relação entre a mortandade de peixes e o garimpo, pois os empreendimentos ficam distantes, e seguindo o curso do rio, ficam abaixo do local onde foram visualizados os peixes mortos.

