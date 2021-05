Regional 27/05/2021 06:23 Mãe espanca criança de 13 anos por não ter feito almoço em MT Pai assistia as agressões sem tomar nenhuma medida Uma mulher de 31 anos e um homem de 41 anos foram presos nesta terça-feira (25.05), por maus-tratos e abandono de incapaz pela equipe da 14ª Companhia de Força Tática de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Lourdes e escutaram gritos e choro de uma criança, além do barulho de cintadas. Ao perceberem que a criança estava sendo espancada, os militares entraram na casa. O homem na sala assistia a mulher batendo na menina de 13 anos que estava deitada no chão. O casal foi rendido e algemado. A mãe disse que batia na criança por ela não ter feito o almoço, caracterizando abandono de incapaz. A criança ficou aos cuidados de uma conselheira tutelar.

