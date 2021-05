Regional 27/05/2021 15:26 Policiais identificam suspeito de furto por celular esquecido na casa de vítima em Sinop Policiais do Grupo de Apoio do 11º BPM de Sinop prenderam na noite desta quarta-feira (26.05), um homem de 40 anos por furto e receptação, no bairro Parque das Araras. Na conversa com o dono da casa furtada, ele contou que chegou e a porta estava aberta e faltando vários produtos, entre roupas, joias e duas pistolas, com documentação e registro confirmado. Na vistoria, os militares encontraram o celular do suspeito que foi reconhecido durante diligência pela região. Ele carregava uma bolsa com as jóias e roupas. Questionado, apontou um sobrinho como autor do furto. Disse que tinha pegado o material e levava para sua casa. Contou que parte das peças de roupas tinham sido roubadas de uma loja de confecções. O segundo suspeito não foi localizado.

