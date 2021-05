Regional 28/05/2021 06:31 Felipe Leonel I ReporterMT Polícia apreende carga de cocaína no Xingu avaliada em R$ 25 milhões Apreensão foi realizada nesta quinta-feira em Confresa; motorista ainda tentou enganar as forças de segurança Foto: Divulgação Policiais militares apreenderam cerca de 1 tonelada de cocaína em Confresa (1.160 km de Cuiabá) nesta quinta-feira (27). A droga estava na carroceria do veículo e alguns fardos possuíam a bandeira de Israel. O motorista, segundo a Polícia Militar, ficou durante toda a noite na cidade com o objetivo de despistar as forças de segurança pública. Entretanto, ele foi observado por várias horas, fazendo com que os policiais identificassem o comportamento suspeito do condutor. Considerado que o valor do quilo da droga é de cerca de R$ 25 mil, segundo informações da imprensa nacional, o valor da tonelada da droga estaria avaliada em R$ 25 milhões. A apreensão foi feita por policiais do 10º Comando Regional, da Força Tática do Araxingu, que montaram um cerco policial jamais visto na região.

