Regional 28/05/2021 17:54 Polícia Civil flagra madeireiras operando irregularmente e apreende 600 metros cúbicos de madeira Dando continuidade ao trabalho iniciado no último dia 14 de maio, quando foi apreendida uma carreta que estava realizando o transporte irregular de madeira em área proibida, a Polícia Civil e o Ibama, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas de Segurança Pública (Ciopaer) realizaram nesta semana a Operação Maravalha, no município de União do Sul (719 km ao norte de Cuiabá). Nesta ação, além de diligências em zonas de desmatamento, foram realizadas fiscalizações em madeireiras do município, sendo flagradas três delas operando em desconformidade com a legislação ambiental. Nos estabelecimentos foram apreendidos mais de 600 m³ de madeira irregular. Desse total constavam 130 toras da essência castanheira, que tem o corte proibido conforme a legislação vigente. Os responsáveis pelas madeireiras foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil pela prática de crime ambiental. As multas aplicadas pelo Ibama ultrapassam meio milhão de reais. As madeiras apreendidas foram doadas ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFES) e às prefeituras de Cláudia e União do Sul. Maravalha é um tipo de forração formada a partir de raspagens ou aparas de madeiras e submetida a um processo que possibilita absoluta secagem e a retirada de impurezas.

