Regional 28/05/2021 18:00 www.reportermt.com.br Prostitutas exibem partes íntimas no meio da rua em Sorriso Fato foi registrado no bairro das Colinas, em Sorriso. Empresários reclamam que a presença das mulheres afeta o comércio local. Prostitutas, que fazem ponto na Perimetral do Estádio de Sorriso, no bairro das Colinas, têm incomodado moradores e comerciantes, pois, além de transformar o local em ponto de prostituição, as mulheres viram a noite até o início da manhã completamente nuas dançando na rua. A intenção é chamar atenção de quem passa pela região e se oferecer da forma mais explícita possível para conseguir programas sexuais. Conforme informações do JK Notícias, os moradores relataram que isso tem acontecido recorrentemente e as mulheres não estão expostas apenas ‘para os interessados’, mas para todos, idosos e crianças, que passam pela região, sem respeito algum. Empresários ressaltaram que o fato deixa o local com ‘fama ruim’ e prejudica o comércio. De acordo com as imagens enviadas ao , um motorista passa de carro, nesse dia em frente uma borracharia da Perimetral do Estádio, registra ser 05h30, e logo as ‘garotas’ de programa aparecem nuas na calçada. "Tem gente que gosta, mas nós moradores e comerciantes ficamos envergonhados, né? Temos esposa e filhos. Elas ficam nuas se mostrando e ficamos sem jeito de falar para elas colocarem roupas, mesmo que curtas. Não somos contra o trabalho, pois todos têm o direito de ganhar dinheiro, mas ficar nua na rua é demais", disse um morador. O motorista ainda mexe e brinca com elas, momento que ficam ainda mais ‘animadas’ e se expõem ainda mais, principalmente quando percebem que estão sendo gravadas. Outras imagens mais fortes com cenas ainda mais explicitas foram registradas, mas não serão postadas na reportagem.

