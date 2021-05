Regional 29/05/2021 06:38 Jacques Gosch - RDNews Vereadores de Confresa MT cantam "parabéns a você" para promessa não cumprida por prefeito Foto: Reprodução O prefeito de Confresa Ronio Condão (PP) foi alvo de um protesto inusitado na sessão da Câmara realizada na última quarta (26). Liderados pela vereadora Marli Martins (Republicanos) os vereadores fizeram “festa de aniversário” de uma promessa não cumprida pelo chefe do Executivo. O protesto teve “parabéns a você” e bolo. Ocorre que há 1 ano, Ronio Condão assumiu o compromisso de instalar 10 UTIs no Hospital Municipal. No entanto, a promessa não foi cumprida. Em 22 de maio de 2020, Ronio Condão assumiu o compromisso com Governo do Estado de instalar as UTIs mediante o fornecimento dos equipamentos. Isso porque o Hospital Municipal de Confresa atende diversos municípios da região do Araguaia. O compromisso não honrado foi assumido por Ronio Condão e pela secretária municipal de Saúde Fernanda Perpétua dos Santos. (PSB). O deputado estadual Doutor Eugênio (PSB), único representante do Araguaia na Assembleia, inclusive acompanhou os gestores em vistoria na unidade de saúde para preparar a instalação das UTIs que acabou não ocorrendo.

