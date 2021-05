Regional 31/05/2021 05:48 Redação I Nativa News Operação RISP Nova Bandeirantes reforça segurança no Distrito de Japuranã Foto: Divulgação Militares do 5° Pelotão de Polícia Militar, em Nova Bandeirantes, realizaram no início do final de semana a “Operação RISP Nova Bandeirantes” no Distrito de Japuranã com saturação em estabelecimento comercial noturno. Com abordagens e orientações. Na última sexta-feira (28), foi realizado solenidade Militar de transmissão de funções do comando do 5° Pelotão de Polícia Militar pertencente ao 9° CR. Desta forma, o 1° Ten PM Dayckson Abdel passou o Comando das funções para o 1° Ten PM Rodrigues.

