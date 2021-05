Regional 31/05/2021 06:52 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Após festa; homem esfaqueado no pescoço e suspeito é detido Um homem levou uma facada no pescoço, após retornar de uma festa em Nova Monte Verde. O crime aconteceu, na noite de sábado (29). As informações são da Polícia Militar. Segundo a PM, um homem, que não teve a identidade revelada, estava em uma festa em companhia do suspeito, um homem de 26 anos, que ao retornarem para o alojamento da empresa onde trabalham, o suspeito de repente pegou uma faca e deu uma estocada no pescoço da vítima A polícia foi acionada pela equipe do posto de saúde informando que havia dado entrada para atendimento médico uma vítima com um golpe de arma branca no pescoço. Em posse de informações sobre o suspeito, a PM foi até o alojamento onde encontrou o suspeito, na abordagem ele confessou a prática do crime e foi detido, sendo encaminhado para a delegacia de polícia civil Nova Monte Verde.

