Regional 31/05/2021 15:31 G1MT Recém-nascido morre asfixiado após mãe dormir e deitar em cima do bebê em Juara Os pais perceberam que o recém-nascido estava morto pela manhã do dia seguinte. Um bebê com menos de 30 dias de vida morreu asfixiado em um acidente doméstico, na madrugada deste sábado (29), em Juara, a 690 km de Cuiabá. Os pais só perceberam o óbito na manhã do dia seguinte. A hipótese mais provável, segundo a polícia, é de que a mãe teria colocado a criança para amamentar no peito, dormiu e acabou jogando o corpo por cima dela. No entanto, as investigações devem apontar as causas corretas da morte do menino. O casal foi detido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimento sobre o caso, e foram liberados.

