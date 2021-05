Regional 31/05/2021 15:47 Carlos Rocha/Concursos no Brasil Prefeitura de Carlinda abre seletivo para nutricionista Foto: Julio Borges Foi divulgado o edital 02/2021 do processo seletivo Prefeitura de Carlinda, Mato Grosso, que ofertará uma vaga para Nutricionista com jornada de 40 horas semanais e ganhos de R$ 2.812,33. É preciso ter nível superior em Nutrição e registro no CRN. O profissional atuará nas escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil especificamente na alimentação escolar e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre 01 e 11 de junho de 2021, até as 16h. Para se registrar, o interessado deve enviar e-mail para [email protected] Além da ficha de inscrição, será necessário anexar ao e-mail, em PDF: Documento oficial de identidade (frente e verso), que comprove sua nacionalidade;

Carteira de Registro no CRN (frente e verso);

Diploma de Graduação (frente e verso);

Títulos para a prova de títulos (cópia).

Processo seletivo Prefeitura de Carlinda: etapas

Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 19 de junho de 2021 (data provável). Confira as disciplinas que serão cobradas: Conhecimentos Específicos da profissão de Nutricionista: 06 questões;

Atualidades: 03 questões;

Língua Portuguesa: 04 questões;

Matemática: 03 questões;

História: 02 questões;

Geografia: 02 questões.

Além disso, haverá uma prova discursiva com cinco questões sobre o Programa de Alimentação Escolar. Também está prevista uma prova de títulos conforme os critérios do edital. O edital completo pode ser lido no site da Prefeitura. O seletivo terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final. Dúvidas? Entre em contato com a Prefeitura de Carlinda pelo telefone (66) 3525-2000.

