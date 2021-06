Regional 01/06/2021 15:25 Motociclista é pega com 10 quilos de maconha durante distribuição em Sinop - Foto por: PMMT Uma mulher de 31 anos foi interceptada na noite desta segunda-feira (31.05) com 10 quilos de maconha, em uma região de chácaras, na cidade de Sinop (a 500 km de Cuiabá). A informação apontava que ela estaria realizando a distribuição de droga. A equipe do Grupo de Apoio do 11º BPM saiu em diligência e a denunciada identificada pilotando uma motocicleta Honda Biz e carregava uma mala entre as pernas e ficou nervosa com a presença da viatura se aproximando e tentou acelerar, mas foi contida a parar. A maconha estava em nove tabletes inteiros, oito barras cortadas, duas sacolas com 13 porções, além de duas balanças, dois cadernos com anotações do tráfico e R$ 2.762,00 em dinheiro. A mulher contou ter pegado a droga que seria de uma organização criminosa, em uma área de mata e receberia R$ 1,5 mil para fazer a entrega. Ela disse ainda que tentou fugir da abordagem para ser abordada na frente da sua casa, por deixado os três filhos pequenos sozinhos. As crianças ficaram aos cuidados da avó materna.

