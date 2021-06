Regional 01/06/2021 15:39 Assessoria Nova Monte Verde: Corpo de Bombeiros e município encaminham parceria na criação de brigada de incêndios Florestais Foto: Mayke Toscano Com a proximidade do período de estiagem em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) firmou parceria com as prefeituras de nove cidades do Estado para implantação da Brigada Mista e formação de equipes para auxiliar no combate aos incêndios florestais nas localidades onde não possuem unidade militar. A força-tarefa busca criar estruturas de combate e prevenção para evitar catástrofes na natureza causadas pelo fogo. Em Nova Monte Verde, o termo de cooperação está nas tratativas finais para consolidação deste importante trabalho integrado que será implementado no município. Para executar o plano de ação, a prefeitura ficam responsáveis pela contratação dos profissionais, disponibilização do espaço, equipamentos, transporte, combustível e alimentação de todos que irão atuar na função de combate às chamas. Nesta parceria, os militares do CBM ofertam o treinamento teórico e prático das ações que devem ser desempenhadas: manuseio dos equipamentos utilizado como; soprador, mochila costal e abafador. A brigada é composta por dois bombeiros militares e até seis brigadistas civis que tem a importante missão de combater aos incêndios nos terrenos urbanos e demais áreas florestais.

Voltar + Regional