Regional 01/06/2021 16:44 Jessica Bachega I Gazeta Digital Idosa morre em batida entre carro de passeio e ônibus na BR-070 Uma idosa de 79 anos morreu na segunda-feira (31) em acidente envolvendo carro de passeio e ônibus, na BR-070, em Campo Verde. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico no hospital da cidade. Segundo informações, a batida ocorreu em um cruzamento da rodovia. A frente do veículo Cruze foi destruída e o ônibus também foi ficou bastante danificado.

A Polícia Militar da cidade e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Chegando ao local, foi constada a morte de Lydia Dal Roverre Patricio. Outros dois passageiros do carro de passeios estavam presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros.

No momento da batida não havia passageiros no ônibus e o motorista não se feriu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimentos no local e o acidente será investigado pela Polícia Civil da cidade.

Voltar + Regional