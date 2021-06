Regional 02/06/2021 07:24 Balsa não suporta peso, vira e derruba carreta no rio em Aripuanã Uma balsa afundou no rio Roosevelt no último final de semana, próximo ao Distrito de Conselvan, em Aripuanã. A região em que a barca afundou faz divisa com o município de Espigão do Oeste (RO). De acordo com a imprensa local, a balsa transportava uma carreta carregada com milho e não teria suportado o peso da embarcação. Um grupo de pessoas que estava em outro barco, às margens do rio, registrou o momento do incidente. A balsa começa a entortar para uma das laterais até a carreta com a carga ser totalmente arremessada para fora. Nas imagens é possível ver as pessoas segurando em uma grade para não cair no rio. Ainda segundo a imprensa local, o incidente não teve vítimas. Nem a Polícia Militar e nem o Corpo de Bombeiros dos dois estados foram acionados para atender o caso.

