Regional 02/06/2021 15:53 Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra suspeito identificado como líder do tráfico em Peixoto de Azevedo e apreende R$ 32 mil Onze mandados de prisões foram cumpridos nesta quarta-feira (02.06) dentro da Operação Calçadão deflagrada pela Delegacia de Peixoto de Azevedo para apurar novas informações em uma investigação sobre o tráfico de drogas no município. Dez alvos foram presos em Peixoto de Azevedo e um em Cuiabá. Com o suspeito de tráfico detido em Cuiabá, foram apreendidos R$ 32 mil. A partir da investigação de um homicídio ocorrido em novembro do ano passado em Peixoto de Azevedo, a equipe da Polícia Civil reuniu informações que levaram a possíveis envolvidos no tráfico de drogas no município. Depois de cinco meses em diligências e reunindo informações sobre a atuação dos suspeitos que agem no tráfico, os policiais civis chegaram a um criminoso que é apontado nas investigações como o principal líder na distribuição de entorpecentes em Peixoto de Azevedo, além de comparsas que atuam no varejo de drogas na cidade. Com esse suspeito preso em Cuiabá, os policiais civis apreenderam uma grande quantia em cédulas de alto valor, celulares, porções de entorpecentes, joias e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro Nova Esperança e conduzido à Delegacia de Repressão a Entorpecentes para os procedimentos de flagrante. De acordo com o delegado de Peixoto de Azevedo, Edmundo Félix de Barros Filho, foram cumpridos mandados de buscas e durante a investigação, outros envolvidos no tráfico de entorpecentes na cidade já haviam sido presos em flagrante pelo crime. “A operação de hoje é a materialização de um período de cinco meses em que a equipe policial se dedicou a reunir elementos de informações que nos levassem à responsabilidade de cada um dos envolvidos”, esclareceu o delegado. O nome da operação é em alusão ao local em Peixoto de Azevedo onde comumente os traficantes agem para realizar a prática ilícita.

