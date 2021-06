Regional 06/06/2021 14:49 Colniza: Pontes de acesso usadas para desmate ilegal em áreas de preservação são destruídas Caminhos clandestinos eram usados por criminosos para o desmate ilegal na Estação Ecológica do Rio Roosevelt, do Rio Madeirinha, e no Parque Estadual Tucumã. Operação Amazônia em Colniza (MT) — Foto: Sema-MT Quatro pontes usadas para acessar áreas que são de preservação permanente foram destruídas durante a Operação Amazônia, entre os dias 2 e 3 deste mês, em Colniza, a 1.050 km de Cuiabá. A cidade é número um no ranking das que mais desmatam em Mato Grosso. Os caminhos clandestinos eram usados por criminosos para o desmate ilegal nas Unidades de Conservação Estação Ecológica do Rio Roosevelt, do Rio Madeirinha, e Parque Estadual Tucumã. Também foram destruídos cinco acampamentos utilizados pelos infratores e um trator de pneu encontrado dentro do Parque Estadual Tucumã. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização de Flora, em parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT). O objetivo é impedir que infratores entrem na mata e continuem retirando madeira ou praticando outros crimes ambientais, mesmo após a intensificação de fiscalizações na localidade. A atividade exploratória no interior das Unidades de Conservação é fonte de enriquecimento ilícito para aqueles que fomentam e promovem o desmatamento ilegal em toda a região de Colniza. As equipes não flagraram infratores, mas realizam levantamento para apurar possíveis responsáveis pelos crimes ambientais constatados no interior das Unidades de Conservação.

