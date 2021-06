Regional 06/06/2021 14:53 hiper noticias Polícia Militar fecha festa clandestina com mil pessoas em Sorriso Foto: Reprodução A Polícia Militar fechou uma festa clandestina com aproximadamente mil pessoas na madrugada deste domingo (6), no bairro São Mateus, na cidade de Sorriso. A festa estava acontecendo em uma residência na Rua Tangará esquina com a Avenida São Francisco. Os militares informaram que a grande maioria dos participantes não usava máscara e estava descumprindo as normas vigentes da cidade. Diante disso, os policiais determinaram o fechamento do evento.

Na sequência, algumas pessoas que estavam na festa se revoltaram e passaram a xingar e atirar garrafas, latas e pedra nos militares.

Rapidamente, os PMs identificaram os agressores. Eles foram detidos e levados à delegacia para prestarem depoimentos. Os nomes e a quantidade dos suspeitos não foram revelados.

Os agressores resistiram à detenção e os policiais tiveram que usar força física moderada para conter os suspeitos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

