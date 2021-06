Regional 08/06/2021 14:49 Só Notícias Guarantã do Norte: ponte cede e caminhão carregado com ração fica “pendurado” Uma ponte, no rio Horizonte, na linha Páscoa, região rural de Guarantã do Norte, não suportou o peso de um caminhão VW 24-250 carregado com ração para gado e cedeu fazendo o veículo ficar “pendurado”, entre o barranco e a estrutura de madeira. O acidente ocorreu ontem e o motorista não se feriu. Alguns sacas da ração mineral chegaram a cair na água. O tráfego pelo local ficou completamente interditado. Uma retroescavadeira foi retirar o caminhão. A estrada dá acesso à linha 21, onde há desvios para Guarantã, e linha 38, sentido Matupá. Só Notícias tentou, mas não conseguiu contato com a secretaria de Obras do município para saber quando o reparo será providenciado.

