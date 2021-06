Regional 08/06/2021 16:25 Operação cumpre cinco mandados para desarticular tráfico de drogas em Cláudia Cinco mandados de busca e apreensão domiciliares com objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Cláudia (620 km ao norte de Cuiabá) foram cumpridos na Operação Narcos, deflagrada na manhã desta terça-feira (08.06), de forma conjunta pelas equipes da Polícia Civil e Polícia Militar. A operação idealizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) para combate aos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Quinze policiais participaram do cumprimento das ordens judiciais, que foram expedidas pela Vara Única da Comarca de Cláudia com base em investigações da Polícia Civil. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um menor foi conduzido pela prática de ato infracional por uso de drogas, além de serem apreendidos mais de R$ 2 mil em dinheiro, uma balança de precisão e aparelhos celulares que auxiliarão as investigações da Polícia Civil da atuação do tráfico na região.

