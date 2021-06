Regional 09/06/2021 05:55 Mulher traída invade gabinete de deputado para tirar satisfação com assessora Agressora escapou, mas foi flagrada pelas câmeras de segurança da Assembleia Reprodução Uma mulher que desconfiava estar sendo traída resolveu tirar satisfação no trabalho da suposta amante: o gabinete do deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC), na Assembleia Legislativa. A confusão aconteceu na tarde desta terça-feira (8). Conforme informações de fontes no Legislativo, a mulher traída chegou ao gabinete e foi diretamente até a funcionária. Enfurecida, ela começou a disparar uma série de adjetivos. Irada, a mulher ainda foi pra cima da suposta amante, tentou puxar seu cabelo e jogou um copo d'água em seu rosto. A funcionária do deputado conseguiu escapar ilesa das agressões, mas a situação chamou atenção de curiosos de todos os naipes, que lotaram os corredores da Assembleia para saber sobre o 'bafafá'. Policiais da Coordenadoria Militar da Assembleia foram acionados para intervir na briga. Temendo ser presa, a agressora deixou o lugar rapidamente e mostrou que conhece os corredores da Casa de Leis, saindo pelo Teatro Zumira Canavarros como se nada tivesse acontecido. Acontece que o rosto da mulher foi flagrado pelas câmeras de segurança e a Coordenadoria Militar da Casa vai tomar as devidas providências. Apesar de o fato ter acontecido no gabinete do deputado Xuxu Dal Molin, as informações apontam que ele NÃO é o pivô da confusão.

Voltar + Regional