Regional 09/06/2021 13:26 PM intercepta suspeitos com droga dentro de HB20 em Itaúba Uma equipe do Núcleo de Itaúba (a 600 km de Cuiabá) prendeu na noite desta terça-feira (08.06), três homens e apreendeu um adolescente por tráfico de droga. Uma denúncia apontava que suspeitos iriam realizar a entrega de entorpecente em um bar. Foi montada uma barreira e parado um veículo HB20 marrom, com o grupo detido. A droga aprendida estava no sapato do adolescente e no veículo. Os homens alegaram que todo entorpecente seria do menor. Foram tirados de circulação quatro tabletes e 27 porções de maconha e dinheiro, além de uma máquina de cartão. O grupo foi entregue na delegacia da cidade.

