Regional 09/06/2021 13:30 PRF em Sorriso-MT prende um motociclista que possuía mandado de prisão em aberto No dia 09 de junho, por volta das 09 horas, uma equipe da PRF fazia abordagens em frente a Unidade Operacional 601, no km 733 da BR 163, município de Sorriso-MT, quando deu ordem de parada a uma Honda Bros de cor preta, conduzida por um homem de 34 anos. Após realização de consultas nos sistemas da PRF, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão, aguardando cumprimento, em desfavor do motociclista. O documento foi emitido por um juiz da 6° Vara Criminal de Teresina-PI em 18 de março de 2014. O mandado é de prisão definitiva pela prática do crime de roubo. A equipe deu voz de prisão ao condutor e o conduziu à delegacia de Polícia Civil para a realização dos demais trâmites legais.

Voltar + Regional