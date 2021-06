Regional 10/06/2021 18:10 Vitória Lopes I Gazeta Digital BR-070: Mulher fica em estado grave após ter carro prensado por caminhões Uma mulher, cujo nome não foi informado, foi socorrida em estado grave, após ter seu veículo prensado por dois caminhões, nesta tarde de quinta-feira (10). O acidente ocorreu na BR-070, conhecida como Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande.

De acordo com informações da Rota do Oeste, o acidente ocorreu na altura do km 522. Não há detalhes sobre como aconteceu a colisão, no entanto, um Nissan Versa, com placas de Cuiabá, foi prensado por dois veículos de carga.

A equipe da concessionária foi acionada às 13h47, junto com o Corpo de Bombeiros. Informações iniciais apontam que a vítima ficou encarcerada, devido ao impacto da batida. A motorista foi socorrida ainda em estado grave, com múltiplas fraturas.

A remoção da vítima de dentro do carro foi feita pelas equipes das duas unidades de resgate. A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Cuiabá.

