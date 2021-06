Regional 11/06/2021 05:11 G1 MT Nove mil bares e restaurantes fecham em MT; 20 mil perdem emprego Número de estabelecimentos fechados corresponde a 24% do setor Em Mato Grosso, 9 mil estabelecimentos no setor de bares e restaurantes foram fechados no último ano, durante a pandemia da Covid-19, o que corresponde a 24% de perda no setor. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do estado. De acordo com os dados, em 2019, eram 37 mil estabelecimentos em funcionamento e em 2021, 28 mil continuam abertos, o que representa uma redução de 24%. A associação estima pelo menos 20 mil pessoas desempregadas com o fechamento destes estabelecimentos. A presidente da Abrasel, Lorena Bezerra, explica que o fechamento começou com o início da pandemia da Covid-19 e que apesar de muitos terem migrado para as entregas, uma grande parte não conseguiu se manter no mercado. "Poucos conseguiram trabalhar com o delivery. No interior do estado, por exemplo, não há essa cultura de delivery, o que já dificulta. Além disso, os aplicativos de entrega cobram uma taxa de até 27% do restaurante em cima do preço do produto", relata. Além disso, ela explica que os fornecedores, entregadores e outros profissionais que faziam parte desse mercado e vendiam para esses bares e restaurantes também saíram prejudicados com a redução drástica nas vendas. Por causa disso, Lorena afirma que o setor foi muito prejudicado. "Os pequenos estabelecimentos são os que mais sofreram e acabaram fechando as portas, principalmente aqueles que funcionavam no período noturno", afirma. A presidente da Abrasel estima que o setor precisará de, pelo menos, dois anos para se reerguer. "A retomada é lenta, há muitas dívidas acumuladas. Estimamos dois anos para recuperação caso a pandemia não piore e os estabelecimentos não tenham que suspender o funcionamento novamente", diz.

Voltar + Regional