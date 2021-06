Regional 11/06/2021 05:14 Seleções da Colômbia e Equador chegam nesta sexta em Cuiabá Secom-MT As delegações da Colômbia e Equador chegam nesta sexta-feira (11), em Cuiabá, para a disputa da Copa América no Brasil. As duas seleções se enfrentam neste domingo (13) às 21h (de Brasília) na Arena Pantanal. No mesmo dia, às 18h (de Brasília), ocorre a partida de abertura da competição entre Brasil x Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília. Devido a pandemia da Covid-19, não haverá acesso do público aos jogadores. Da saída das aeronaves com as delegações que chegam na noite de sexta no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, até os dois hotéis em Cuiabá que vão hospedar as delegações, não haverá contato com público. Eles já vêm todos testados de seus países de origem e realizam novo teste antes dos jogos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) será responsável pela segurança das delegações. Já a segurança da arbitragem e das áreas externas da Arena Pantanal ficará a cargo das polícias estaduais. Uma ambulância do Samu também vai integrar a escolta para algum caso de imprevisto. No sábado (12), as seleções da Colômbia e Equador devem fazer treino de uma hora em Várzea Grande e em Cuiabá, ambos fechados para imprensa. Dentro dos locais, apenas os jogadores, equipe técnica, segurança privada e representantes da Conmebol. Já do lado de fora dos locais de treino, a Guarda Municipal fechará algumas vias de acesso em Várzea Grande, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) deve fazer o mesmo em Cuiabá. A PRF responsável pela escolta e a Polícia Militar estarão do lado externo. Nenhum tipo de aglomeração de pessoas será permitido. Segundo o Governo do Estado, todos os policiais envolvidos no esquema de segurança estão vacinados contra a Covid-19 ou tiveram que passar por testes para ver se estão ou não com vírus ativo. Todas as pessoas que acessarem o estádio também terão que ser submetidos a testes do tipo PCR, sejam jornalistas, quanto as delegações e os policiais. Os seguranças privados, organizadores e todos que trabalham dentro da Arena Pantanal na organização da Copa América também terão que passar por testes de Covid-19 a cada 48 horas, tendo jogo ou não, até o fim dos jogos em Cuiabá. A Polícia Militar também vai reforçar o policiamento em bares e restaurantes para evitar aglomerações nos dias de jogos.

