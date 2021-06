Regional 11/06/2021 14:49 Nova Bandeirantes: Jovem detido por tráfico e armas são tiradas de circulação A detenção do jovem aconteceu por tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo. O suspeito possivelmente possui envolvimento com uma das líderes do Comando Vermelho. Foram apreendidos 1,5 quilo de substancia análoga à maconha, armas e munições, no sítio onde o suspeito reside.

Conforme registro da Polícia Militar, a equipe de Força Tática realizava rondas pelas áreas rurais do município de Nova Bandeirantes, na operação referente a um roubo a banco ocorrido na última semana. O suspeito, que possui passagens pela polícia, foi abordado, levou a guarnição até o sítio que mora e autorizou realizar buscas em sua residência, onde foi encontrado uma mochila contendo aproximadamente 1,500 kg porções de análoga à maconha, 04 munições de gauge 12 em baixo da cama, uma balança de precisão e em cima do armário um revólver cal.38 e 03 munições intactas e uma espingarda de pressão 4.5.

Diante os fatos o suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária, junto com o material apreendido para as devidas providências.

