Um motociclista ficou ferido em um acidente ocorrido na tarde de ontem, em Colíder. Ele colidiu a moto com um caminhão Ford Cargo, de coleta de lixo da prefeitura municipal. De acordo com as informações da Guarda Municipal de Trânsito, que atendeu o acidente, o caminhão seguia pela rua dos Crixás e quando foi adentrar na avenida Governador, a moto acabou batendo na lateral. O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e apresentava um ferimento na boca, que ocasionou sangramento. Ele foi encaminhado para o hospital regional. A moto ficou prensada entre a roda dianteira e o para choque do caminhão.

