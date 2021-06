Regional 11/06/2021 16:39 VISÃO NOTÍCIAS Sinop: Enfermeira é detida no trabalho com celular furtado Uma enfermeira de 38 anos, foi detida, há pouco, por investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Sinop. Com ela foi apreendido um aparelho celular avaliado em quase R$ 2mil. O celular havia sido furtado no último dia 8 de abril. Segundo informações da Polícia Civil, o boletim consta que a vítima estava em uma agência bancária quando se descuidou e teve o celular furtado. Após dias de investigações o aparelho foi encontrado e estava com a enfermeira no trabalho. O boletim de ocorrência foi registrado e a mulher deve ser autuada por receptação. Não foi informado se ela teria praticado o furto.

