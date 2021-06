Regional 12/06/2021 10:30 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso NOVA BANDEIRANTES: Polícia identifica três dos quatro homens mortos em confronto com o Bope Três dos quatro mortos durante um confronto com o Bope na tarde desta quinta-feira (10) em uma zona de mata em Nova Bandeirantes, já foram identificados pela Polícia Civil. Um deles não tinha passagens criminais e família alega que ele não fazia parte da quadrilha que assaltou simultaneamente duas agências bancárias da cidade na semana passada. Entre eles estão Romário de Oliveira Batista, 35. Ele é natural de Angical do Piauí (PI) e possui antecedentes criminais por furtos e roubos realizados nos Estados da Bahia e Pernambuco. O outro morto é Luiz Miguel Melek, 40 anos e natural de Missal (PR). Ele era morador de Alta Floresta e não possuía histórico criminal ou mandado de prisão em aberto. A família alega que ele era trabalhador e pode ter sido feito de refém e morto durante o confronto ao ser confundido com um dos integrantes do grupo criminoso. Agentes que participaram das ações afirmam que ele deu apoio na fuga dos criminosos em sua caminhonete e que teria corrido para a mata com os demais criminosos durante a abordagem. O último identificado é Maciel Gomes de Oliveira, 37. Ele é natural Pernambuco e possui longa ficha criminal por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo todos realizados no seu estado de origem, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Além disto, o homem seria um dos integrantes do 'Bando do Márcio Gordo', que atua em assaltos a banco naquela região. O último morto ainda não foi identificado.

