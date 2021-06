Regional 12/06/2021 10:46 G1MT Esquadrão de bombas faz vistoria em hotéis em que seleções vão ficar para a Copa América em Cuiabá A equipe do Bope fará também uma vistoria, duas horas antes do jogo, no trajeto em que a seleção irá passar na Arena Pantanal. Esquadrão de bombas faz vistoria em hotéis em que seleções irão ficar para a Copa América — Foto: Bope/MT O Esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fez uma vistoria, nessa sexta-feira (11), nos hotéis onde as seleções vão ficar para os jogos da Copa América. De acordo com o Bope, foi feito uma varredura nos hotéis Odara e Deville. O esquadrão entra no hotel com os cães farejadores, que procuram bombas. Eles fazem uma varredura principalmente nos quartos em que os jogadores irão ficar. Em seguida entra a equipe do Bope, com os equipamentos necessários. Só então é liberado para os jogadores. Esse serviço é feito desde a realização da Copa do Mundo em Cuiabá, em 2014. O primeiro jogo acontecerá neste domingo (13). A equipe do Bope fará também uma vistoria, duas horas antes do jogo, no trajeto em que a seleção irá passar. A equipe permanece no local durante todo o evento. O mesmo trabalho será feito nos próximos jogos. A Arena Pantanal receberá cinco jogos da competição, todos da primeira fase. A primeira delas será Colômbia e Equador, no próximo domingo (13). A última partida será Bolívia e Argentina, dia 28 de junho. A Copa América seria originalmente realizada na Argentina e na Colômbia, mas os países desistiram de receber o torneio.

