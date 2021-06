Regional 13/06/2021 07:21 RDnews Sinop: No Dia dos Namorados homem tenta esfaquear garota de programa em motel Uma profissional do sexo, de 27 anos, passou por momentos de terror em um motel na madrugada deste sábado (12) Dia dos Namorados, em Sinop (a 500 km da Capital). Um homem, de 25 anos, que contratou os serviços tentou mata-la esfaqueada. A mulher conseguiu gritar por socorro e conseguiu ser salva pelos funcionários do local. Consta no boletim de ocorrência que a garota de programa recebeu uma ligação de uma colega que pediu para que ela fosse até o motel, localizado em uma área rual, para atender um cliente no lugar dela, pois ela não poderia ir. Com isso, a vítima se arrumou e seguiu para o local do encontro, e quando chegou, percebeu que a porta do quarto estava entreaberta e o homem estava escondido atrás. O criminoso então fez sinal para que ela fizesse silêncio e mandou que entrasse no quarto. Com uma faca, o homem agarrou a vítima e iniciou as tentativas de esfaqueamento. A mulher segurou a mão dele e começou a gritar. Os funcionários do motel ouviram os pedidos de socorro e quando chegaram ao quarto, o homem soltou a faca e fugiu, pulando o muro do local. Em ronda, a PM conseguiu localizá-lo em um bairro nas proximidades. Ele apresentava escoriações devido à queda quando pulou o muro. Não há informação sobre a motivo do crime, nem se a vítima e suspeito se conheciam. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

