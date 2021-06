Regional 13/06/2021 17:36 SORRISO: Acusado de matar travesti com golpes de chave de fenda pega 15 anos de prisão O Tribunal do Júri condenou nesta sexta (11) Cléverson dos Santos a 15 anos por assassinar a travesti Larissa Valverde, de 24 anos, com golpes de chave de fenda pelas costas e vilipendiado o cadáver dela. O crime foi cometido em 2017, em Sorriso ( a 340 km da Capital). À época do crime, a perícia apontou que não havia indícios de que ela tivesse tentado se defender. Ele ainda foi condenado por tentativa de furto a uma igreja e a uma papelaria. Todos os crimes foram praticados na noite do dia 1º de julho de 2017, no município. De acordo com a denúncia do Ministério Público, antes de cometer o assassinato o réu praticou crimes sucessivos, tendo começado com uma tentativa de furto à Paróquia Santa Luzia, no bairro Industrial. O furto só não aconteceu porque Cléverson não conseguiu quebrar a fechadura da porta. Diante da tentativa fracassada, o réu continuou a sua empreitada pelo mesmo bairro até chegar à Papelaria e Malharia Ágape. Ao tentar arrombar a porta do estabelecimento, a proprietária gritou pedindo ajuda aos vizinhos e ele fugiu do local. Quase 2 horas depois, às 23h45, no bairro Centro Sul, o réu encontrou a vítima no estacionamento de um supermercado. Sem qualquer chance de defesa, ela foi atacada a golpes de chave de fenda pelas costas, por conta de motivação fútil relacionada a uma suposta dívida. Conforme exame de necropsia, a vítima recebeu quatro golpes no pescoço e morreu no local.

Após a vítima ser assassinada, Cléverson vilipendiou o cadáver ao introduzir em seu ânus um tubo plástico em formato cilíndrico.

