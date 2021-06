Regional 14/06/2021 06:16 JUARA: Polícia Civil prende suspeitos e apreende grande quantidade de drogas Oito pessoas envolvidas em diferentes crimes no município de Juara (709 km a médio norte de Cuiabá) foram presas pela Polícia Civil, nesta semana, durante investigações de combate à criminalidade deflagradas na região. Além das prisões, as ações resultaram na apreensão de drogas, como maconha e cocaína, e dinheiro. Na quinta-feira (11.06) um jovem de 23 anos e com várias passagens pela polícia, foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na casa do suspeito no bairro Jardim Aeroporto foram apreendidas 1 quilo de pasta base de cocaína e mais 2 quilos de maconha. Nas diligências os policiais civis identificaram que o suspeito estaria com grande quantidade de entorpecente para a venda em sua residência, razão pela qual passou a ser monitorado. Quando na tarde de quinta-feira (11) a equipe avistou o investigado em atitude suspeita e realizou a abordagem do mesmo. Perguntado sobre a possível prática ilícita ele inicialmente negou, porém ao perceber que os policiais civis tinham informações precisas sobre sua atuação no tráfico, assumiu que estava com certa quantidade de drogas. Na casa do jovem foram apreendidas as três peças de entorpecentes e uma balança de precisão. Ainda na entrevista ele alegou que iria receber o valor de R$ 2 mil para guardar as substancias ilícitas no local. Diante do flagrante o jovem foi conduzido até a Delegacia de Juara, interrogado e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida o preso foi colocado à disposição da Justiça. FURTO E TRÁFICO Em outra ação na terça-feira (08.06) a Polícia Civil de Juara realizou a prisão de dois indivíduos durante investigação para esclarecer uma ocorrência de furto mediante arrombamento. Os dois suspeitos, ambos de 25 anos, foram presos em flagrante sendo um por furto e o outro por tráfico de drogas. A vítima procurou a Delegacia de Polícia informando que havia viajado e logo que voltou percebeu que sua residência no bairro Cruzeiro do Sul, tinha sido arrombada e do local sido subtraído um tablete, joias e dinheiro. Durante as diligências os policiais civis identificaram o vizinho da vítima como sendo o autor do furto. Ao ser abordado este assumiu os fatos, bem como indiciou o local onde havia trocado os produtos por drogas. De imediato a equipe foi até o endereço apontado na Estrada Água da Abelha, onde o segundo suspeito foi surpreendido com certa quantidade de maconha. Em seguida os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia, interrogados e presos em flagrante por furto e tráfico de drogas, respectivamente. Após a confecção dos autos eles foram colocado à disposição da Justiça. TORTURA Cinco indivíduos investigados por integrarem um grupo criminoso, foram presos pela Polícia Civil de Juara por praticarem crime de tortura. Todos os suspeitos foram interrogados pelo delegado Carlos Henrique Engelmann e responderão pelos crimes de tortura e associação criminosa.

