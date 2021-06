Regional 14/06/2021 07:00 Folha Max Vídeos mostram casal transando em caminhonete perto de viaturas em Sinop Casal exibicionista não se importou com a presença de várias pessoas e até viaturas e partiu para o "rala e rola" na parte externa do veículo Vídeos de um casal transando encostado numa caminhonete, na parte externa do veículo, num local público, causaram um verdadeiro frisson no Instagram, após publicações feitas em alguns perfis de moradores de Sinop (500 km de Cuiabá). A página “@lavemsinop”, que se identifica como sendo de “humor, informações e entretenimento”, divulgou os vídeos em seus stories, - publicações temporárias que somem após 24 horas no ar - . Diversos outros usuários do Instagram compartilharam os stories fazendo comentários debochados e criticando a postura dos envolvidos no ato sexual em via pública. Pelas imagens, não é possível identificar exatamente o local do flagrante, mas fica nítido tratar-se de um espaço público. Inclusive, no mesmo vídeo, é possível perceber que a poucos metros da caminhonete improvisada como motel, estão duas viaturas da Polícia Militar com os giroflex ligados. Também é possível observar a presença de várias outras pessoas no mesmo espaço, além de carros e motocicletas estacionados nas imediações. A caminhonete de cor preta usada pelo casal, segundo comentários feitos na página que publicou os stories, seria uma Dodge Ram. Dentre os internautas que compartilharam a publicação e fizeram observações, um disse o seguinte: “isso ai é uma suíte master ambulante, a mulherada pira”. Outro homem comentou em tom debochado: “Gastou todo o dinheiro comprando a dodge não sobrou para o motel dai”. Uma jovem que também compartilhou os stories ficou curiosa para saber o que o casal consumiu. “Rapaz o que tinha na bebida desse povo ontem”. Outro rapaz atendo ao assunto do momento postou “Isso ai é um motel ambulante meu parceiro”. Na tarde deste domingo a página de humor continuava fazendo postagens relativas ao flagrante do sexo em local público. Uma delas foi uma postagem em tom irônico com uma imagem do prefeito de Sinop, Roberto Dorner (Republicanos), com um texto satirizando que ele “vai fazer um motel público em Sinop”.

