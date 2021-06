Regional 14/06/2021 13:05 PRF prende homem que trazia ouro escondido nos sapatos No dia 12 de junho, por volta das 18:00 horas, uma equipe realizava fiscalização de trânsito no km 294 da BR 174, município de Pontes e Lacerda-MT, quando abordou um veículo Saveiro de cor branca, conduzido por um homem de 41 anos e tendo como passageiro outro homem de 58 anos. Ao descer do carro, os ocupantes apresentaram nervosismo e conversa desconexa sobre o motivo da viagem, disseram que estavam vindo do município de Tarilândia-RO e que trabalhavam com garimpo naquela região, mas que não carregavam consigo metais preciosos. Com suspeita de estar na presença de algum tipo de ilícito, os policiais resolveram realizar inspeção minuciosa no veículo e busca pessoal nos ocupantes do automóvel para ver se encontravam algo irregular. A equipe então acabou por encontrar escondido dentro do sapato de um dos abordados a quantidade aproximada de 79,5 g de ouro bruto. Os envolvidos alegaram saber que a atividade de extração ilegal de ouro é crime tipificado em lei. O indivíduo que trazia o ouro escondido foi preso em flagrante e deverá responder por crimes contra a ordem econômica. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para a realização dos demais trâmites legais.

