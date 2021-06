Regional 15/06/2021 06:58 PRF em Itaúba encontra cocaína em meio a lataria de veículo Na manhã de segunda-feira (14), por volta das 09 horas, a equipe que fiscalizava o Km 933 da BR 163, no município de Itaúba/MT, deu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Mille. No local, foi constatado que o carro era conduzido por um homem de 52 anos, foi percebida muitas contradições em suas declarações, pois conforme ele, veio para o Mato Grosso trabalhar com irrigação e passagem de venenos em lavouras, porém não possuía equipamentos condizentes nem conhecimento sobre a forma do serviço. No momento em que a equipe realizava o procedimento de busca, o senhor, relatou que estava trazendo drogas, em um compartimento feito através de uma alteração de características do veículo em seu bagageiro, conhecido por "MOCÓ", e que receberia certo valor pelo transporte, saindo de Pontes e Lacerda/MT com destino à Bahia. No local preparado, assoalho do porta-malas, foram localizados 19 tabletes de pasta base de cocaína (18.7 Kg). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo o autor, encaminhado, para a Polícia Civil da cidade de Itaúba/MT.

