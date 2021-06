Regional 15/06/2021 19:38 ATÉ R$ 10 MIL: Itanhangá começa a multar pessoas com covid que não fazem isolamento A Prefeitura de Itanhangá (150 km ao norte de Cuiabá) começou a aplicar multas que vão de R$ 500 a R$ 10.000 às pessoas que desrespeitarem o isolamento domiciliar. As multas serão aplicadas à moradores que estão com a suspeita ou confirmados de infecção pela covid-19, bem como seus familiares residentes na mesma casa, que forem flagrados em vias públicas e descumprindo as medidas sanitárias em vigor. As agentes comunitárias de saúde (ACS), terão acesso à lista de diária de pessoas em casos ativos em isolamento domiciliar e as mesmas farão a fiscalização e monitoramento in loco, e caso for constatado a quebra na regra de isolamento, será imediatamente acionado a Policia Militar e a equipe da Vigilância Sanitária. Para o prefeito Edu Pascoki, está é uma medida extrema, porém necessária para combater o avanço do coronavírus, visto o grande número de contaminações em nosso município, nas últimas semanas. De acordo com o secretário de Saúde Bruno Felix, esta é mais uma ação do planejamento do combate ao covid-19 no município, “esperamos que esse mecanismo possa nos garantir mais autonomia e segurança nas ações. Continuaremos orientando e fiscalizando como estamos fazendo desde o início e pedimos que todas as pessoas contaminadas, que cooperem para que ninguém seja penalizado com essa medida”, ressalta o secretário. Para o vice-prefeito de Itanhangá, Emerson Sabatine, a Gestão não tem medidos esforços, realizando diversos investimentos no combate ao Covid-19, no município.

