Denisson Souza, 21 anos, teve o fêmur quebrado num acidente de moto no dia 16 de maio e a Defensoria Pública conseguiu a transferência dele para Cuiabá, por meio de liminar, no último sábado

O auxiliar de serviços gerais, Denisson Silva Souza, 21 anos, passou pela cirurgia de correção da fratura no fêmur na manhã desta terça-feira, no Hospital Santa Casa, em Cuiabá. Ele foi transferido de Colíder para a Capital, na madrugada de sábado (12/6), após a Defensoria Pública de Mato Grosso conseguir liminar na Justiça para que Estado e Município o atendessem.

Denisson sofreu um acidente de moto no dia 16 de maio e desde o dia 25 daquele mês, aguardava vaga, via Sistema de Regulação do Estado, para realizar a cirurgia ortopédica e traumatológica para correção de “diáfise de fêmur”. A cirurgia não pode ser feita no hospital de Colíder por falta de profissionais e estrutura. No acidente, Denisson quebrou, no meio, o maior osso do corpo humano.

“Eu não dormia vendo a dor e sofrimento do meu filho e como não recebia resposta de ninguém sobre como dariam socorro a ele, procurei a Defensoria Pública, que conseguiu essa vaga. Ele entrou na sala de cirurgia hoje às 7h30 e voltou para o quarto às 14h. Agora estou muito feliz, porque ele está sem dor e os médicos disseram que a cirurgia foi um sucesso”, conta mãe do paciente, Rosemeire da Silva.

No dia 08 de junho a defensora responsável pela comarca de Colíder, Tainah Oliveira, protocolou uma ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, na 2ª Vara da Comarca, solicitando a transferência de Denisson para um hospital onde o procedimento pudesse ser feito. No início da noite de quinta-feira (10/6), a juíza Giselda Regina Andrade, garantiu liminar determinando a transferência e a operação dele.

“Os médicos diagnosticaram que quanto mais tempo demorasse para a realização do procedimento, maior seriam as chances dele ter o osso cicatrizado com sequelas permanentes, para o resto da vida. Diante dessa situação, a juíza entendeu a urgência e a gravidade do caso e garantiu a liminar.”, disse a defensora.

Denisson deixou Colíder, 653 km de Cuiabá, às 2h da madrugada de sexta-feira (11/6) junto com a mãe. Ela afirma que foi difícil conseguir a vaga, e por esse motivo, agradece a ajuda e o auxílio das várias pessoas que fizeram eles chegarem a Cuiabá.

Na liminar, a juíza ainda definiu que, além da cirurgia, sejam garantidos tratamentos anteriores e posteriores, que se fizerem necessários, “sob pena de bloqueio para realização do procedimento, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas”. Giselda ainda estabeleceu que Colíder fornecesse o transporte necessário e adequado, alimentação e acomodação ao paciente e a sua acompanhante.

“Pela imagem da fratura podemos perceber quanto sofrimento ele suportou desde o dia 16, e diante disso, imaginar o alívio dele e da família, ao receber o tratamento. Liguei ontem de manhã para o Hospital e me informaram que a cirurgia estava na programação das operações desta semana. E fiquei muito feliz ao saber que foi realizada nesta manhã e que correu tudo bem. É um alívio para a família e motivo de alegria para a Defensoria”, informou a defensora.