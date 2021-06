Regional 16/06/2021 18:46 Polícia Civil prende em flagrante autores de assalto e recupera motocicleta roubada em Sinop Um adulto e um adolescente envolvidos no roubo de uma motocicleta foram detidos em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (15.06), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A ação realizada com apoio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município, resultou também na recuperação do veículo roubado. O suspeito de 20 anos foi preso em flagrante por roubo, e o adolescente de 15 anos responderá ato infracional análogo ao mesmo crime. As investigações iniciaram após a vítima de 32 anos procurar a Polícia Civil informando que no final da manhã desta terça-feira (15), ao sair do serviço pilotando sua motocicleta foi abordada por seis indivíduos em via pública. Um dos suspeitos portando uma faca, exigiu que a vítima descesse do veículo. Na ocasião, a vítima correu e deixou o celular da marca Motorola e modelo G-9 Play, no suporte da sua motocicleta. A vítima foi a pé até a casa do seu pai e em seguida procurou a Derf de Sinop. Imediatamente, as equipes iniciaram diligências, conseguindo localizar os suspeitos nas proximidades do local do fato. Ao perceberem a presença dos policiais civis os criminosos abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga. Durante as buscas, foi possível identificar a casa onde dois deles tentaram se esconder, sendo o maior de idade e o adolescente conduzidos à Derf. Após serem ouvidos pelo delegado Ugo Angelo Reck de Mendonça, foi lavrado o flagrante de roubo. O veículo recuperado foi restituído para a vítima. As diligências continuam para localizar os outros envolvidos.

