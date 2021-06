Regional 17/06/2021 06:03 G1MT Prefeito decreta situação de emergência em Tangará da Serra por causa da falta de água Com a aproximação do período de estiagem, aumenta a preocupação pela falta de água no município. O prefeito de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, Vander Masson, decretou situação de emergência para o enfrentamento do período de estiagem no município. O decreto dá suporte a ações que evitem o desabastecimento. Com a aproximação do período de estiagem, aumenta a preocupação pela falta de água no município. A crise hídrica em Tangará da Serra se agravou a partir de 2016. Com o crescimento da cidade, a estação de tratamento não suporta a demanda. De junho de 2020 a maio deste ano, choveu apenas 55% do volume de chuva que caiu no mesmo período de 2019 e 2020. Como estratégia para ampliar a distribuição de água, foram perfurados dois postos artesianos, mas, devido ao baixo volume de chuva registrado, não foram suficientes. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), ainda este ano, sete novos poços serão perfurados, e a partir do dia 1° de julho a população terá que cumprir diversas medidas para economizar água.

Voltar + Regional