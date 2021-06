Regional 18/06/2021 05:57 ALLAN MESQUITA - Gazeta Digital Colisão entre 3 carretas, van e carro de passeio deixa dois mortos em MT Foto: Reprodução Um grave acidente envolvendo três carretas, uma van e um veículo de passeio deixou duas pessoas mortas na tarde desta quinta-feira (17), na ponte sobre o rio Arinos, no município de Diamantino ( 181 km de Cuiabá).

De acordo com a Rota do Oeste, o acidente ocorreu por volta das 15h00. Com o impacto, os cargueiros pegaram fogo e os condutores de duas carretas acabaram morrendo carbonizados. Os passageiros que viajavam no veículo de passeio foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Nova Mutum. Já outros dois passageiros da van e o condutor do terceiro veículo de carga saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

O Corpo de Bombeiros está no local fazendo o controle do incêndio. A pista foi sinalizada e um desvio foi realizado pela MT-010 e BR-364 (passando por Diamantino). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica Polícia Civil (Politec) foram acionadas ao local.

