Regional 18/06/2021 06:11 JOÃO AGUIAR Jovem contrai fungos no pulmão por uso de narguilé e passa por cirurgia em Cuiabá Livian Monteiro, de 19 anos, teve uma infecção chamada de aspergilose e passou por cirurgia no dia 19 de junho. A jovem Livian Monteiro, 19, contraiu fungos no pulmão após usar narguilé e teve que passar por uma cirurgia de alto risco no Hospital Universitário Júlio Muller, na segunda-feira (14), em Cuiabá. Livian teve uma infecção chamada de aspergilose. Ela é causada por esporos inalados do fungo Aspergillus, presente no ambiente. Os esporos germinam e se transformam em hifas, que entram nos vasos sanguíneos e, com doença invasiva, causam necrose hemorrágica e infarto. Na sua conta no Instagram, Livian relatou que desde o 3 de abril estava passando por vários médicos e realizando vários exames. No dia 19 de abril, ela descobriu os fungos através de um exame de tomografia analisado por um pneumologista. Em fotos compartilhadas na rede social, a jovem mostra o pulmão com a grande quantidade de fungos. “Como da para ver nas fotos estava bem avançado. Essa bola de fungos poderia ter explodido e me causado uma infecção generalizada”, contou. Ainda de acordo com o relato, ela contraiu os fungos através da água na narguilé, pelo recipiente mal lavado ou alguém já contaminado que tenha compartilhado a mangueira com ela. “Sejam cuidadosos e exijam sempre os devidos cuidados no uso do narguilé em tabacarias e lounges. Caso utilizem, tenham responsabilidade com você ou com o próximo”, alerta.

