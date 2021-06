Regional 18/06/2021 06:14 ARIPUANÃ: Polícia Civil apreende arma de fogo na zona rural do município de Aripuanã Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (16.06), na zona rural do município de Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá), durante averiguação de uma denúncia de poluição sonora. A diligência iniciou logo que a Delegacia de Polícia de Aripuanã foi comunicada sobre uma residência situada na Comunidade Milagrosa, zona rural do município, onde vinha ocorrendo uso de som alto e excesso de festas com aglomeração de pessoas. Diante das informações os policiais civis foram até o local, onde constataram que acontecia as festividades. Na ocasião, ao perceberem a presença da equipe, várias pessoas fugiram correndo por uma mata que havia nos fundos da casa. Durante buscas na mata foi apreendida uma espingarda de calibre 36, municiada, sem numeração e aparentando ser de fabricação artesanal. A arma foi apreendida e levada para Delegacia de Polícia. Um procedimento foi instaurado para apuração dos fatos e o responsável pelo objeto, depois de identificado, responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

