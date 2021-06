Regional 18/06/2021 13:55 Gabriel Soares | Estadão Mato Grosso Foragido há mais de um mês, dono da Verde Transportes recorre ao STF para escapar da prisão Empresário é acusado de pagar propina a políticos para fraudar licitação do transporte intermunicipal Foragido há mais de um mês, o empresário Éder Pinheiro, dono da Verde Transportes, segue batalhando na Justiça para não preso. Após ter um habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o mesmo pedido. Éder Pinheiro é acusado pelo Ministério Público Estadual (MP-MT) de liderar uma quadrilha que teria atuado para atrasar e fraudar a licitação do transporte coletivo intermunicipal em favor de suas empresas. Para isso, ele contaria com o apoio de dois políticos, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) e o ex-deputado Pedro Satélite (PSD). Ele teve a ordem de prisão decretada pela Justiça Estadual no âmbito da 3ª fase da Operação Rota Final, deflagrada em 14 de maio deste ano. No dia da operação, a defesa de Éder alegou que o empresário estava em viagem e iria se apresentar à polícia. No entanto, ele não foi localizado até o momento. Quatro dias depois da operação, em 18 de maio, o mandado de busca em aberto foi incluído no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), confirmando sua situação como foragido. Apesar de não se apresentar, Éder continua batalhando judicialmente para não ser preso. Representado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o ‘Kakay’, ele pediu habeas corpus ao STJ, alegando a idade avançada e o risco de pegar covid-19. Afirmou ainda que a ordem de prisão era evidentemente ilegal e se disse vítima de uma “perseguição pessoal e injustificada” por parte da Justiça Estadual. Os argumentos foram rechaçados pelo desembargador federal Olindo Menezes, convocado para atuar no STJ. ROTA FINAL Conduzida pelo Ministério Público Estadual, a Operação Rota Final investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude na licitação do transporte coletivo intermunicipal promovida pelo governo do Estado. As investigações apontam que Éder Pinheiro pagava propina e uma série de outros benefícios ao deputado Dilmar Dal Bosco e ao ex-deputado Pedro Satélite para que eles travassem a licitação do transporte intermunicipal. A ideia era manter empresas que gozavam de contratos precários e cobravam preços abusivos nas passagens operando livremente. Em maio, a Justiça determinou o sequestro judicial de bens dos investigados até o montante de R$ 86 milhões de reais, abrangendo vários imóveis, duas aeronaves (aviões), vários veículos de luxo, bloqueio de contas bancárias e outros bens necessários ao ressarcimento do prejuízo acarretado pela prática dos crimes.

