Regional 18/06/2021 19:20 Motorista perde o controle de pickup Strada e sai da pista na MT-320, em Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação - VIA BRASIL O veículo pickup Strada era conduzido por uma mulher, o acidente foi registrado por volta das 16h33 nesta sexta-feira (18) na rodovia MT-320 próximo ao município de Nova Canaã do Norte. A condutora foi conduzida para atendimento médico em estado moderado. Conforme registro da concessionária Via Brasil, a mulher perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Não foi informado o atual estado da vitima deste acidente.

